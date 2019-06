Potsdam. In Brandenburg sind mit Ferienbeginn immer noch insgesamt rund 2500 Ausbildungsstellen in gewerblichen Berufen unbesetzt. Das teilten die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus auf Nachfrage mit. Vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie in technischen und kaufmännischen Berufen bestehe Bedarf, hieß es übereinstimmend.

In Südbrandenburg bietet die Lehrstellenbörse der IHK von mehr als 1000 freien Lehrstellen 920 n...