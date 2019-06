Wiesbaden. Die Lebenshaltungskosten in Deutschland lagen im vergangenen Jahr knapp über dem Durchschnitt in der EU - und zwar um 4,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Demnach haben die Dänen das höchste Preisniveau: Es liegt um knapp 38 Prozent über dem Schnitt. In Luxemburg waren es fast 27 Prozent. In Tschechien (minus 29 Prozent) und Polen (minus 43 Prozent) lebt es sich deutlich billiger. In Bulgarien mussten die Verbraucher für den Erwerb eines repräsentativen Warenkorbs aus Waren und Dienstleistungen sogar nur rund halb so viel zahlen wie im Durchschnitt. AFP/nd