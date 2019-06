Berlin. Die Deutsche Bahn will Autofahrer mit einem »Staurabatt« in ihre Züge locken: Mitglieder eines deutschen Automobilclubs erhalten auf Bahntickets, die sie vom 25. bis 30. Juni buchen, einen Nachlass von 25 Prozent, wie die Bahn am Montag mitteilte. Dieser Rabatt auf alle Sparpreise, Super Sparpreise und Flexpreise im Fernverkehr gelte für den Reisezeitraum bis zum 8. September. Der Rabatt sei ein »gutes Argument, den Zug als komfortable und deutlich umweltfreundlichere Alternative zum Auto zu nutzen«, warb die Bahn. AFP/nd