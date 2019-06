Foto: dpa/Paul Zinken

»Ich denke, sie wollten nur unsere Daten«, sagt eine Sozialarbeiterin aus Connecticut gegenüber »nd«. »Es sind alle Informationen, die sie brauchen, um das zu tun, was sie sonst auch tun.« Die Mutter in den Vierzigern, die anonym bleiben möchte, hatte kürzlich erfahren, dass sie wahrscheinlich Ende des Jahres ihren Job bei Health Integrated verlieren wird, weil die Technologiefirma EXL aus New York ihren Arbeitgeber übernahm. Health Integrated unterstützt öffentliche Krankenversicherungen wie Medicare bei der Nachsorge von Patienten. Eine Menge Daten fallen da an, die Technologiefirmen gerne nutzen wollen.

Was die Sozialarbeiterin schildert, ist ein Beispiel von vielen, die dazu geführt haben, dass Konzerne wie Amazon, Apple, Facebook und Google in den USA immer unbeliebter werden. Zu Skandalen wie der russischen Einflussnahme bei den US-Präsidentschaftswahlen via Facebook kommt hinzu, dass Ältere wenig Zugang zur IT-Branche bekom...