Foto: Ob als Mitarbeiter einer Spielzeugfabrik, als Reporter des TV-Studios oder als Teil der Stadtregierung. Für Kinder gibt es in der FEZitty, der Hauptstadt der Kinder im Kinder-, Jugend- und Familienzentrum (FEZ) in Köpenick immer viel zu tun. Bis zum 2. August sind die Tore in der Ferienstadt von Montag bis Freitag geöffnet. Alle Ferienkinder von 6 bis 14 Jahren sind eingeladen, die Stadt mitzugestalten und mitzumachen. FEZitty funktioniert dabei wie eine richtige Stadt, zunächst geht es in Einwohnermeldeamt, dort erhalten die Kinder einen Stadtausweis. Im Jobcenter erhalten sie eine Arbeit. Zur Auswahl stehen insgesamt 500 Jobs aus 35 Berufsfeldern. nd Foto: nd/Ulli Winkler