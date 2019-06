Tiflis. Nach tagelangen Protesten in Georgiens Hauptstadt Tiflis hat die Regierungspartei am Montag eine Wahlrechtsreform angekündigt. »Georgischer Traum schlägt eine großangelegte politische Reform vor«, sagte Parteichef Bidsina Iwanischwili Journalisten. So solle bereits für die Parlamentswahl 2020 das Verhältniswahlrecht ohne Sperrklausel gelten.

Seit Donnerstag sind in Tiflis täglich Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um für eine Reform des Wahlsystems und gegen die Regierungspartei und ihren Gründer Iwanischwili zu protestieren. AFP/nd