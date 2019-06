Die Hitzewelle treibt schon seltsame Blüten, bevor sie überhaupt eingesetzt hat. In Hemer hielt ein 32-Jähriger eine ganze Kaufhalle in Atem: Erst zog er sich komplett aus, dann kleidete er sich zumindest um die Beine herum wieder an. Was dann passierte? Man kann es so zusammenfassen: »Ordnungshüter ermitteln wegen räuberischen Diebstahls und einer exhibitionistischen Handlung.« Man kann aber auch expliziter werden: »Der ehedem Nackte flüchtete, ergriff dabei aus vollem Lauf eine Bierdose, trank daraus und rannte weiter in die Obst-Abteilung. Dort bemächtigte er sich einer Banane, die er ebenfalls in vollem Lauf verspeiste.« Der ehedem Nackte von Hemer hat in seinem Treiben grundlegende Fragen der menschlichen Weltbetrachtungsweise neu aufgeworfen: Wollen wir verschleierte Verhältnisse oder doch die nackte Wahrheit sehen? Kann man vorherige Frage als Aufforderung zu einer Islamdebatte missverstehen? Und wie zur Hölle öffnet man eine Bierdose in vollem Lauf?!? stf