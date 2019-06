Potsdam. Vor dem Start des heißen Landtagswahlkampfes will Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eine Pause einlegen. »Ich freue mich auf ein paar erholsame und gemütliche Familientage an der Ostsee«, sagte Woidke nach Angaben von Regierungssprecher Florian Engels. Am kommenden 1. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Auch andere Landespolitiker legen noch einen Urlaub ein, bis die Wahlkampftermine starten. dpa/nd