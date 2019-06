In Leipzig zeigt Jadegar Asisi »Carolas Garten«. Von Christl Sperlich

Zivilgesellschaftliches Bündnis plant Demonstrationen in Leipzig und Dresden

Dresden. Der Verlust des Welterbe-Titels für das Dresdner Elbtal vor zehn Jahren hat anders als erwartet nicht zu einem Rückgang beim Tourismus für Sachsens Landeshauptstadt geführt. Die Gästezahlen stiegen bei ausländischen Reisenden kontinuierlich an, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Die Statistik der Dresden Marketing GmbH weist mit Ausnahme von 2015 jährlich Zuwächse bei Ankünften aus. »Ideell hat es sicherlich einen Schaden gegeben«, so Hilbert. Von einer Spaltung der Bürgerschaft wegen der Waldschlößchenbrücke könne aber keine Rede sein. Ihr Bau war Grund für den Titelentzug. dpa/nd

