Rostock. Erstmals haben in Rostock Schüler an Strandschultagen zur Umweltbildung teilgenommen. Etwa 50 Kinder durchliefen am Dienstag am Warnemünder Strand vier Stationen, so Projektkoordinator Oliver Sohns. Die Schüler im Alter von 9 bis 14 Jahlernten zum Beispiel Wissenswertes über die Ostsee und was man gegen Meeresverschmutzung tun kann. Ausgewählt wurden für die mehrtägige Veranstaltung acht Klassen von Schulen aus Rostock und dem Landkreis. dpa/nd