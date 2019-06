Gesine Schwan würde mit Kevin Kühnert die SPD führen wollen. Foto: dpa/NDR Wolfgang Borrs

Gesine Schwan ist schwer zu fassen. Und so lässt sich schwer abschätzen, wohin die Reise der SPD mit der Politikwissenschaftlerin an der Spitze gehen würde. Am Dienstag hat die 76-Jährige sich prinzipiell bereiterklärt, für das Amt der Bundesvorsitzenden zu kandidieren. Obwohl sie nie in der ersten Reihe der Partei stand, ist sie durchaus eine schillernde Figur. Zweimal kandidierte sie für das Amt der Bundespräsidentin, 2004 und 2009, beide Male unterlag sie Horst Köhler. Neun Jahre lang, von 1999 bis 2008, war sie Präsidentin der Europa-Universität Viadrina im beschaulichen Frankfurt an der Oder.

Ihre politischen Ansi...