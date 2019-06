Was soll das sein

Foto: imago images/Klaus Martin Höfer

Es ist die wohl umstrittenste politische Gruppierung Berlins: der Neuköllner Jugendwiderstand, der in der Vergangenheit immer wieder durch Drohungen und Angriffen gegen Andersdenkende und antisemitische Parolen aufgefallen ist. Die sich selbst als »proletarische, revolutionäre und antiimperialistische Jugendorganisation« bezeichnende Gruppe, die dem maoistischen und stalinistischen Spektrum zuzuordnen ist, geht auf Demonstrationen gerne auch mal gewaltsam gegen Linke beziehungsweise Menschen vor, die sich für das Existenzrecht Israels einsetzen.

Einer dieser Angriffe ist der Gruppe, die vor zwei Wochen ihre Selbstauflösung bekanntgegeben hatte, nun zum Verhängnis geworden: Am Mittwochmorgen durchsuchten Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft neun Wohnungen von Mitgliedern des »Jugendwiderstandes« - unter anderem wegen Angriffen auf eine pro-israelische Versammlung am 12. September vergangenen Jahres, heißt es in einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin.

Im vergangenen Herbst hatte die für ihre antisemitischen und den palästinensischen Terror verherrlichende Aussagen bekannte Aktivistin Manal Tamimi im Biergarten Jockel in Berlin-Kreuzberg einen Vortrag gehalten, bei dem der »Jugendwiderstand« als eine Art informeller Sicherheitsdienst fungierte. Eine spontan angemeldete Gegendemonstration, bei der rund 25 Teilnehmer*innen friedlich mit Israel Fahnen gegen die Veranstaltung protestierten, wurde daraufhin vom »Jugendwiderstand« angegriffen. Ein weiterer Grund für die Durchsuchungen soll laut Staatsanwaltschaft Angriffe auf Neonazis beim »Rudolf-Heß-Gedenkmarsch« im August 2017 gewesen sein.

Der Innenexperte der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, Niklas Schrader, begrüßte gegenüber »nd« die Maßnahmen: »Es ist allgemein bekannt, dass die Leute vom Jugendwiderstand Menschen angreifen und antisemitisch sind, insofern macht die Polizei einfach ihren Job«, so Schrader. Dass die martialisch auftretende Männerbande ihre Aktivitäten nach ihrer Auflösung einstellen, glaubt er nicht: »Wir müssen das jetzt weiter beobachten.«