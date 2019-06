Was soll das sein

Berlin. Schöne lange Wimpern können mithilfe kosmetischer Wachstumsmittel erreicht werden, die das Gewebehormon Prostaglandin enthalten. Das Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin warnte jetzt vor möglichen unerwünschten Nebenwirkungen. Prostaglandine könnten laut Studien die Pigmentierung der Iris und die Struktur des Fettgewebes am Lid verändern, Augenentzündungen hervorrufen und den Augeninnendruck verringern. Der Wirkstoff steht zudem im Verdacht, die Fortpflanzungsfähigkeit von Frauen zu mindern. Ob ein Wimpernserum Prostaglandine enthält, erkennt man am Namensteil »Prost« bei den Inhaltsstoffen. erb