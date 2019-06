Völklingen. Die Völklinger Hütte im Saarland hat in den vergangenen 20 Jahren Erfolgsgeschichte geschrieben: Galt sie 1999 als »größter Schrotthaufen« Europas, sei sie heute »das erste nahezu vollständig sanierte und erschlossene Großdenkmal der Industriekultur der Welt«, sagte der scheidende Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, Meinrad Maria Grewenig. Mehr als 4,4 Millionen Besucher seien in den letzten zwei Jahrzehnten gezählt worden - an einer Stätte, die Kunst und Kultur bündelt. dpa/nd