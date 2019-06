Dresden. An Grund-, Ober- und Förderschulen sowie Gymnasien in Sachsen nehmen Politische Bildung, Medienkompetenz sowie Umwelt- und Klimaschutz mehr Raum ein. Dafür wurden seit September über 90 Fachlehrpläne überarbeitet oder neu geschrieben. »Der Umgang mit Pluralität und Digitalisierung in der Gesellschaft, die Reaktion auf klimatische Veränderungen und die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen sind zukunftsentscheidende Fragen und müssen im Unterricht umfassend behandelt werden«, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Mittwoch. »Es ist keine Revolution, aber eine wichtige Evolution, um sie auf einen neuen Stand zu bringen.« Schon Grundschüler beschäftigen sich künftig mit dem Umgang mit digitalen Medien, Internetrecherche und Online-Lernprogrammen. dpa/nd