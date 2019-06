Düsseldorf. Angesichts des Fachkräftemangels besonders in der Pflege vereinfacht Nordrhein-Westfalens Regierung die Anerkennungsverfahren für Gesundheitsberufe. Ab 2020 werden die Verfahren für im Ausland erworbene berufliche Qualifikationen etwa als Krankenpfleger oder Arzt bei der Bezirksregierung Münster zentralisiert. Das hat das Kabinett in Düsseldorf beschlossen. Bislang waren die Zuständigkeiten über die landesweit fünf Bezirksregierungen sowie beim Landesprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie und Pharmazie in Düsseldorf vereint. dpa/nd