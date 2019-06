Maskierte Halbberühmtheiten zwischen Triumph und Scheitern Foto: ProSieben/Boris Breuer

Wenn das Privatfernsehen wie so oft seine Prominenten zum wechselseitigen Nutzen zweckentfremdet, kann man selbst dann treffsichere Tipps abgeben, wer auf der Bühne steht, wenn die Person hinter einer Maske steckt. Auf ProSieben zum Beispiel sind gleich zehn solcher Markenkerne, deren Präsenz sich allein aus ihrer eigenen Verwertungskette speist, am Bildschirm zu sehen. Besser gesagt: zu hören. Denn weil sie alle bis zur Unkenntlichkeit verkleidet sind, kann man nur erahnen, wen man hört. So das Prinzip einer südkoreanischen TV-Show, in der B-Promis musikferner Genres um die Wette singen - und das sehr erfolgreich. Schließlich avancierte das Format 2015 in halb Südostasien zum Einschaltquotenkrösus. Selbst beim US-Sender Vox war es im Januar der erfolgreichste Neustart seit Jahren. Berühmtheiten, die öffentlich Dinge machen, von denen sie besser mal die Finger ließen, sind schließlich weltweite Publikumsmagneten. Da könnte man an diese...