Let them eat Chaos« (Sollen sie doch Chaos fressen) ist die Geschichte von sieben Menschen, die nicht schlafen können. Sie sind genau um 4.18 Uhr morgens wach - sie verkörpern die Sorgen der modernen Großstadtmenschen. Eine Uhrzeit, eine Straße in London, ein Gefühl des Verlassenseins, aber doch ganz unterschiedliche Geschichten.

Kate Tempest, vom Deutschlandfunk als »die wohl bedeutendste Poetin Englands« bezeichnet, hat bereits 2016 ein Rap-Album mit dem gleichen Titel veröffentlicht. Nun hat sie daraus eine Art Langgedicht gemacht, das der Suhrkamp-Verlag in einer zweisprachigen Ausgabe veröffentlicht hat. Am Anfang erscheint die Erde bei Tempest als weit entfernter Punkt. Immer näher zoomt sie heran, bis wir schließlich in einer Straße in London angekommen sind, in der die Hauptfiguren des Ged...