Ab dem 1. August gilt das neue VBB-Abo »Azubi« zum Preis von 365 Euro im Jahr für alle Auszubildenden in Berlin und Brandenburg, die einen Berechtigungsnachweis ihrer Ausbildungsstätte vorlegen können. Mit dem neuen Angebot sollen junge Menschen gefördert werden, die regelmäßig mit Bus und Bahn zwischen Wohnort, Ausbildungsort und Berufsschule pendeln. Auszubildende, die jetzt beispielsweise eine Monatskarte für einen Landkreis im monatlichen Abo nutzen, sparen damit fast 300 Euro, Inhaber der Monatskarte »Azubi Berlin AB« im monatlichen Abo fast 170 Euro. clk

SPD will 19 neue Stellen beim Landesinlandsgeheimdienst schaffen / LINKE im Abgeordnetenhaus erinnert an »Skandale« rund um den Attentäters Amri

Hostels werden inzwischen von Eigentümern in lukrativere Büroimmobilien umgewandelt

