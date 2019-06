Das Stadtschloss wird tatsächlich zum Geburtstag von Alexander von Humboldt fertig, wenn auch erst zum 251. - die Eröffnung soll phasenweise 2020 beginnen. Es bleibe im Prinzip bei dem bereits im vergangenen November beschlossenen Eröffnungsreigen in drei Phasen, gab der Generalintendant des Humboldt Forums, Hartmut Dorgerloh, am Mittwoch bekannt. Gestartet wird im September 2020 mit der Einweihung des Erdgeschosses sowie des 1. Obergeschosses. Um den Jahreswechsel 2020/2021 sollen das 2. und 3. Obergeschoss der Westspange und um die Jahresmitte 2021 das 2. und 3. Obergeschoss der Ostspange folgen. Diese »Eröffnungs-Choreographie« hat der Stiftungsrat des Humboldt Forums am Mittwoch, zwei Wochen nach der aus technischen Gründen erfolgten Absage der Eröffnung für 2019, auf einer Sitzung beschlossen.

Foto: Wie Bauvorstand Hans-Dieter Hegner mitteilte, ist aufgrund der zeitlichen Verzögerung der bisherige Kostenrahmen von 595 Millionen Euro nicht mehr zu halten. Nach Prüfung aller Faktoren werde ein Nachtrag eingereicht. Während Hegner mit einem »kleinen Millionenbetrag« rechnet, reichen Schätzungen bis 20 Millionen Euro. Zudem werden auf der Baustelle bis zu 200 weitere Arbeitskräfte benötigt. tm Foto: nd/Ulli Winkler