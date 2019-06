Washington. Der US-Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, wird nun doch vor dem Kongress aussagen. Mueller sei vorgeladen worden und werde sich am 17. Juli im Justiz- und im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses befragen lassen, erklärten die demokratischen Ausschussvorsitzenden Jerry Nadler und Adam Schiff am Dienstag. Da die beiden Anhörungen zu Muellers Bericht über die mutmaßliche Einmischung Russlands in den Wahlkampf 2016 öffentlich sein werden, ist ein gigantisches Medienspektakel zu erwarten. AFP/nd