Ankara. Knapp drei Jahre nach dem Putschversuch in der Türkei hat ein Gericht erneut gegen Dutzende Menschen lebenslange Haftstrafen verhängt. In der Hauptstadt Ankara seien am Mittwoch 19 Menschen zu Haft unter erschwerten Bedingungen verurteilt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. 28 Männer bekamen demnach einfache lebenslange Haft. Zusätzlich schickte das Gericht 113 weitere Verdächtige für sieben bis 13 Jahre hinter Gitter. 94 Verdächtige seien freigesprochen worden. Erst vor einer Woche hatte ein Gericht in Ankara in einem Massenprozess rund 150 Soldaten zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. dpa/nd