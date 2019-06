Lieberose. In der Lieberoser Heide bleibt die Lage angespannt: Bei großer Hitze kämpfen die Einsatzkräfte auch am Mittwoch weiter gegen die Ausbreitung des Waldbrandes. Über Nacht habe sich das Feuer nicht weiter ausgedehnt und sei unter Kontrolle, sagte der Sprecher des Landkreises, Bernhard Schulz, am Vormittag. »Alle sind erst einmal vorsichtig optimistisch.« Nach wie vor brenne es auf einer Fläche von etwa 100 Hektar. Die Gefahr sei der Wind, der im Laufe des Tages stärker werden soll.

Insgesamt sind 180 Einsatz...