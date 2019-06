Das Rettungsschiff »Sea-Watch 3« im Mittelmeer. Foto: Reuters/Darrin Zammit Lupi

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch will sich nicht von den verschärften Gesetzen der Regierung in Rom abschrecken lassen. Am Mittwoch teilte die Organisation mit, dass sie mit ihrem Schiff in italienische Gewässer fahren werde. Zwei Wochen nach der Rettung von 53 Geflüchteten vor der libyschen Küste gerate die Situation an Bord außer Kontrolle, erklärte Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer. »Wir hatten schon die ganze Zeit die Situation, dass Menschen über Bord springen wollten.«

Das Rettungsschiff »Sea-Watch 3«, das unter niederländischer Flagge fährt, befand sich am Mittwochnachmittag in der Nähe von Lampedusa. Die italienische Insel war das Ziel von Kapitänin Carola Rackete. Sie hatte am Dienstag in der Zeitung »La Repubblica« angekündigt, die Geflüchteten aus verschiedenen afrikanischen Staaten notfalls ohne Erlaubnis »an einen sicheren Ort auf Lampedusa« zu bringen. Bislang wurden nur elf Schutzsuchende, darunter Kinder ...