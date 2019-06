Bremerhaven. Das ausgedockte Marineschulschiff »Gorch Fock« wird am Donnerstag von Bremerhaven nach Berne an der Unterweser geschleppt. Dort wird der Traditionssegler an einem Liegeplatz bei der Fassmer-Werft festmachen, so der Generalauftragnehmer, die Elsflether Werft, am Mittwoch. »Es geht wie geplant voran. Wir haben einen sicheren Liegeplatz für die «Gorch Fock» festgelegt«, sagte Vorstand Axel Birk. In den nächsten zwei Wochen solle entschieden werden, wo und mit welchen Subunternehmern das Schiff fertiggebaut wird. dpa/nd