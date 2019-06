Nürnberg. Die Kauflaune der Bundesbürger hat im Juni zum zweiten Mal in Folge abgenommen. Während die Befragten die konjunkturelle Lage wieder etwas besser einschätzten, zeigten sie sich bei der eigenen Einkommenserwartung deutlich pessimistischer als noch im Vormonat, berichtete das Marktforschungsunternehmen GfK am Mittwoch. Für Juli prognostizieren die Forscher für das Konsumklima einen Wert von 9,8 Punkten nach 10,1 Punkten im Juni. Es mehrten sich die Stimmen, die von einem Ende des Beschäftigungsbooms sprechen. Die Furcht vor Jobverlust sei bei einer Reihe von Arbeitnehmern gestiegen. dpa/nd

