Wiesbaden. Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland lagen im ersten Quartal 2019 durchschnittlich um fünf Prozent höher als ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, erhöhten sich die Preise sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen. Der Anstieg in den sieben größten deutschen Städten war mit 8,6 Prozent für Eigentumswohnungen und 6,9 Prozent für Ein- und Zweifamilienhäuser besonders stark. Seit Ende 2015 sind den Angaben zufolge die Preise für Wohnimmobilien bundesweit um 22 Prozent gestiegen. epd/nd