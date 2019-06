Paris. Google steht eine Sammelklage von Verbrauchern in Frankreich bevor. Die Verbraucherorganisation UFC-Que Choisir kündigte am Mittwoch juristische Schritte gegen den US-Konzern an. Sie wirft Google Verstöße gegen die europäische Datenschutz-Grundverordnung vor, die seit gut einem Jahr gilt, und fordert 1000 Euro Schadenersatz pro Nutzer. Die Verbraucherschützer bemängeln unter anderem undurchsichtige Einstellungen zum Datenschutz bei Google und die sogenannte Geolokalisierung von Handys, die den Aufenthaltsort der Nutzer preisgibt. AFP/nd