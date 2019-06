Der französische Berlinale-Spielfilm »Grâce à Dieu« (»Gelobt sei Gott«) darf auch künftig vertrieben werden und beispielsweise auf DVD erscheinen. Ein Pariser Gericht lehnte am Mittwoch einen Berufungsantrag eines französischen Priesters ab, wie die Nachrichtenagentur AFP in Berufung auf Angaben des Anwalts meldete. Der Priester hatte durch die Verbreitung des Films die Unschuldsvermutung für seinen Fall gefährdet gesehen. Das Gericht hat nun entschieden, dass ein entsprechender Hinweis, der am Ende des Films an das Prinzip der Unschuldsvermutung erinnere, ausreichend sei.

In »Grâce à Dieu« geht es darum, wie mehrere Menschen öffentlich machen, dass sie als Kinder von einem Priester missbraucht wurden. Der beschuldigte Priester, der noch nicht rechtskräftig verurteilt wurde, wollte die künftigen Aufführungen und den Vertrieb verhindern, was ihm die Justiz verweigerte. dpa/nd