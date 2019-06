Flugtickets im Handy: Aber was passiert, wenn vorm Abflug das Handy streikt? Foto: imago images/Westend61

Hotelvoucher, Tickets & Co. liegen meist auf dem Smartphone in einer digitalen Dokumentenmappe. Doch was ist, wenn der Akku gerade beim Check-in schlapp macht? Und gelten bei Online-Buchungen die gleichen Widerrufsrechte wie beim Online-Shopping?

Wenn das Smartphone streikt

Wer seine Reise online gebucht hat, hat auch meist die entsprechenden Tickets und Dokumente digital gespeichert, und zwar auf dem Smartphone. Der Vorteil: Das Gerät ist immer dabei, die Unterlagen zu vergessen ist also (fast) unmöglich. Aber was, wenn der Akku leer ist? Oder die Speicherung der Buchungsbestätigung oder des digitalen Tickets schief gelaufen ist?

Wer beispielsweise am Flughafen beim Check-in seine Bordkarte nicht vorzeigen kann, kann - zumindest bei deutschen Airlines - in der Regel aufatmen: Da die Buchung im System gespeichert ist, erhalten Passagiere meist problemlos am Schalter eine neue Bordkarte. Dafür sind Personalausweis oder ...