Dresden. Immer mehr Schüler lernen an Sachsens Schulen Tschechisch. Wie ein Sprecher des Kultusministeriums am Donnerstag mitteilte, pauken derzeit mehr als 3100 Jugendliche an 30 Schulen im Freistaat die Sprache des Nachbarlandes. Über 140 Schüler übten Tschechisch in Fremdsprachenarbeitsgemeinschaften. Damit habe sich die Zahl der sächsischen Schüler, die Tschechisch lernen, seit 2006 verdoppelt. dpa/nd