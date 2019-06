Düsseldorf. Mehrere Städte in Nordrhein-Westfalen planen, E-Scooter mit Verbotszonen in die Schranken zu weisen. Bei den Verbotszonen gibt es solche, in denen nicht gefahren werden darf, und solche, in denen nicht geparkt werden kann. Die Stadt Herne begründet die Verbotszonen mit dem Wunsch nach mehr Sicherheit. Feuerwehrzufahrten dürften beispielsweise nicht zugestellt sein. Die kleinen Zweiräder sollen aber auch nicht überall fahren dürfen. Elektrotretroller seien dem Fahrrad gleichgestellt, hieß es von der Stadt Düsseldorf. Demnach dürften sie unter anderem nicht in Fußgängerzonen fahren. In Dortmund müssten E-Tretroller ab sofort in Parks ohne Radwege und der Fußgängerzone geschoben werden, erklärte eine Sprecherin der Stadt. dpa/nd