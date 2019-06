Robben liegen am Strand der Düne vor Helgoland. Die Nähe zu Spaziergängern besorgt Tierschützer. Foto: dpa/Carsten Rehder

Dicht an dicht liegen die Kegelrobben am Südstrand der Helgoländer Düne in der Sonne. Scheinbar unbeeindruckt von den Strandspaziergängern und Fotografen, die manchmal nur wenige Meter entfernt stehen bleiben, um die Tiere zu beobachten. Auch Heiner Beck aus Wiesbaden ist fasziniert von den Meeressäugern. «Früher war das noch nicht so», sagt Beck, der vor 25 Jahren schon einmal auf Deutschlands einziger Hochseeinsel war. Damals habe es nur einige wenige Robben hier gegeben. «Was sich hier jetzt abspielt, das ist schon einmalig», sagt er. «Das ist ja wirklich hautnah, das ist echt ein Erlebnis.»

Besonders im Sommer kommen hier häufig Badegäste, Tagesgäste und Meeressäuger auf sehr engem Raum zusammen. Manchmal kommt es bei Interaktionen zwischen Badegästen und Kegelrobben zu leichten Verletzungen. «Auch Strandspaziergänger und Fotografen kommen den Raubtieren manches Mal gefährlich nahe», sagt Rebecca Ballstaedt, die beim Verein Jordsand...