Nach einer Morddrohung gegen den Grünen-Abgeordneten Georg Kössler auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hat der Parlamentarier Strafanzeige gestellt. »Politische Auseinandersetzungen dürfen nicht durch Hass und Drohungen bestimmt werden«, erklärte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus, Antje Kapek. Ihre Fraktion verurteile die gegenüber Georg Kössler erfolgte Morddrohung auf das Schärfste. »Wir werden diese und das weitere Vorgehen mit den Sicherheitsbehörden besprechen und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten«, kündigte die Fraktionschefin an. dpa/nd

Hostels werden inzwischen von Eigentümern in lukrativere Büroimmobilien umgewandelt

Elektrokonzern will sich von Wissenschaftlern wirtschaftlich befruchten lassen

