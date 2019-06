Rund 76 000 Gäste besuchten am Mittwoch die Schwimmbäder der landeseigenen Berliner Bäder-Betriebe (BBB). Damit verzeichneten die Bäderbetriebe den besuchsstärksten Tag dieses Jahres. Spitzenreiter war das Sommerbad Kreuzberg (Prinzenbad) mit 8300 Gästen, gefolgt vom Sommerbad Wilmersdorf mit 7300 Gästen und dem Strandbad Wannsee mit 6400 Gästen. »Die Kolleginnen und Kollegen in den Bädern haben am bisher heißesten Tag des Jahres eine großartige Leistung erbracht. Dafür danke ich allen herzlich«, erklärt Annette Siering, Vorständin der BBB. Da für das kommende Wochenende noch einmal heiße Temperaturen vorhergesagt sind, empfehlen die Bäderbetriebe, Sammel- und Mehrfachkarten zu kaufen. Diese haben den Vorteil, dass die Gäste an heißen Tagen an den Warteschlangen vorbei direkt ins Bad gehen können. Sammel- und Mehrfachkarten sind übertragbar; mit derselben Karte können mehrere Personen gleichzeitig ins Bad, hieß es. mkr