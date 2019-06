Wieso können Männer über 20 Jahre lang sich wieder und wieder an Kindern vergehen - ohne dabei entdeckt zu werden? Dabei gingen der Hauptbeschuldigte und sein mutmaßlicher Komplize nicht einmal besonders konspirativ vor. Im nordrhein-westfälischen Lügde sahen offenbar viele nicht genau hin: Die Behörden nahmen den Jugendschutz nicht ernst genug, und nach der Aufdeckung der Missbrauchsfälle verliefen die Ermittlungen derart schlampig, dass auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) massiv in die Kritik geraten ist.

Vor dem Landgericht in Detmold hat am Donnerstag der Prozess gegen drei Männer begonnen - den Hauptbeschuldigten Andreas V. (56), der als Dauercamper auf dem Campingplatz »Eichwald« in Lüdge lebte, seinen Bekannten Mario S. (34), der dort ebenfalls eine Parzelle hatte, und gegen Heiko V., einem Lkw-Fahrer aus Stade. Er soll über Live-Chats im Internet sich am sexuellen Missbrauch beteiligt haben. Die Anklageschrift wurde im Ge...