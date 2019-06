Bischkek. In Kirgistan hat das Parlament die Immunität von Ex-Präsident Almasbek Atambajew aufgehoben. 103 Abgeordnete stimmten am Donnerstag dafür, den Weg für einen Korruptionsprozess gegen Atambajew freizumachen. Nur sechs Abgeordnete stimmten dagegen. Atambajew war bis November 2017 Präsident. Am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 62-jährigen erhoben und die Aufhebung seiner Immunität beantragt. Ihm wird unter anderem der illegale Kauf von Grundstücken vorgeworfen. AFP/nd