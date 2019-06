Tunis. In der tunesischen Hauptstadt sind bei zwei Selbstmordanschlägen mindestens neun Menschen verletzt worden. Wie das tunesische Innenministerium am Donnerstag mitteilte, sprengte sich ein erster Attentäter im Stadtzentrum nahe der historischen Altstadt in die Luft, ein zweiter nahe einer Polizeistation im Stadtteil Al-Gorjani.

Der erste Anschlag ereignete sich auf der zentralen Avenue Bourguiba, unweit der französischen B...