Der Staat droht in Ungnade gefallenen Landeskindern den Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit an. Jedenfalls einigen. Jenen, die als Terroristen auffallen, die dabei über zwei Staatsangehörigkeiten verfügen, die ihre Taten nicht schon begangen haben. Den Pass verweigern will der Staat jenen, die sich der deutschen Leitkultur verweigern. Genaueres weiß man nicht, außer, dass es Menschen in Vielehen betrifft.

Terroristen, Polygamisten, alles nicht schön. Aber die Durchsetzung gesellschaftlicher Normen zeigt sich nicht im Vermeidungshandeln. Die Große Koalition gleicht Eltern, die ihre Kinder aus dem Haus werfen, wenn sie sich deren vermeintlich verwerflichen Tun nicht mehr gewachsen sehen. Die erfasste Gruppe ist klein, viel kleiner als die der deutschen IS-Kämpfer, als die Zahl potenzieller Gefährder, Staatsfeinde, Terroristen. Von Leuten, die die Verfassung verbeulen, ganz zu schweigen. Müsste man nicht sie alle ausbürgern? Nein, Straftaten gehören nach Strafrecht geahndet, und zwar in Deutschland. Alles andere gilt es auszuhalten. Dieses Gesetz schafft nur eine Illusion von Entschlossenheit, keine Lösung. Eltern, die ihre Kinder hinauswerfen, ändern an deren Tun rein gar nichts, sie sind gescheitert. Hier ist es ganz ähnlich. Schlimmer: Der Staat hat eine Fürsorgepflicht. Die Kinder der Betroffenen sind nicht schuldig, doch sie tragen die Folgen mit.