Hamburg. Ein Zivilprozess um die Insolvenz des Agrarkonzerns KTG ist mit einem Vergleich beigelegt worden. Über die Details sei Verschwiegenheit vereinbart worden, sagte Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus am Donnerstag in Hamburg. Er hatte im Zivilprozess von acht Führungskräfte rund 189 Millionen Euro gefordert. Bei der Staatsanwaltschaft in Hamburg laufen weiter strafrechtliche Untersuchungen wegen des Vorwurfs der Insolvenzverschleppung gegen ehemalige Manager der KTG-Agrar. Ermittelt werde gegen 17 Beschuldigte, sagte eine Sprecherin. dpa/nd