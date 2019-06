Berlin will acht Flüchtlinge aus Nigeria und Ghana aufnehmen, die im April aus Seenot gerettet wurden. Damit zeige das Land Berlin seine Hilfsbereitschaft und sende ein deutliches Signal für Mitmenschlichkeit, teilte Innenstaatssekretär Torsten Akmann am Donnerstag mit. »Die Geflüchteten sind jetzt in einem sicheren Hafen«, sagte er. Die vier Frauen und vier Männer im Alter z...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.