Aus den Reihen des rot-rot-grünen Senats gibt es massive Kritik an den Plänen der Bundesregierung zur Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts. Sollte der entsprechende Tagesordnungspunkt an diesem Freitag im Bundesrat zur Abstimmung gestellt werden, will das Land Berlin gegen das Vorhaben stimmen, hieß es am Donnerstag aus Koalitionskreisen. Zuvor werde Berlin zudem versuchen, wie offenba...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.