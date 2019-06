Im Kinderhospiz Sonnenhof in Berlin-Pankow Foto: imago images/Tagesspiegel

Der große Run kam im Jahr 1988. »Uns suchten unzählige Eltern aus den GUS-Staaten mit ihren Kindern auf«, erzählt Jürgen Schulz, Gründer des Vereins »Kinderhilfe«, der als Erster eine Beratungsstelle für krebs- und schwer kranke Kinder und junge Menschen sowie deren Angehörige eingeführt hat. »Glasnost und Perestroika ließ uns nur erahnen, wie viele krebskranke Kinder es in der Sowjetunion gab.« 1988 war der Verein gerade einmal fünf Jahre alt, Schulz knapp 50.

In diesem Jahr, am 28. Juni, feiert Jürgen Schulz nun seinen 80. Geburtstag. Es soll einen großen Empfang im erst kürzlich bezogenen neuen Vereinsbüro in der Moabiter Turmstraße geben. Die Räume sind hell und freundlich. Auch Jürgen Schulz wirkt als Person hell und freundlich. Er spricht sachlich und ohne Umschweife. Nur seine Augen schauen müde an diesem Junitag. In ihnen ist auch eine Verwunderung darüber zu lesen, auf welche Art und Weise Menschen, die nicht unmittelbar ...