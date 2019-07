Ernst Ulrich von Weizsäcker 2015 bei einer Veranstaltung in Südchina Foto: imago images/Xinhua

Viel erreicht und wohl doch nicht genug. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Umweltwissenschaftler und Öko-Vordenker, konnte zur Feier seines 80. Geburtstages in dieser Woche in Berlin viele Wegbegleiter begrüßen. Allen war bewusst, wie auch dem Erfinder des Begriffs »Erdpolitik« selbst, dass der ökologische Zustand des Planeten seit Menschengedenken noch nie so prekär war wie heute. Was ist schief gelaufen?

An Warnungen vor dem Klimawandel und an wissenschaftlich durchdachten Lösungen für einen besseren Umgang mit den natürlichen Ressourcen herrscht kein Mangel. Schon 1989, dem Jahr einer politischen Zeitenwende, entwarf Weizsäcker in seinem Buch »Erdpolitik« eine globale Strategie in Richtung Nachhaltigkeit. In den Arenen der Wissenschaft und der Politik engagierte sich der Physiker und Biologe, Sohn des Atomphysikers Carl-Friedrich von Weizsäcker, für die praktische Umsetzung. Er leitete die Reform-Uni Gesamthochschule Kassel, gründet...