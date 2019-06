Foto: Nadja Wohlleben

Sophie Balmer hält die Papaya mit beiden Händen fest. Ihre Kommilitonin setzt oberhalb des Strunks einen dünnen Stab an und und drückt ihn vorsichtig ins Fruchtfleisch. Saft sickert hinaus. Mit drehenden Bewegungen schiebt sie den Stab tiefer in die Papaya hinein, zieht ihn dann heraus, nimmt einen etwas dickeren Stab und wiederholt das Procedere. In den dadurch entstandenen Gang schiebt die Medizinstudentin nun ein Röhrchen, das zu einer Handsauge - eine Art große Spritze - gehört.

Es ist Montagabend, mehr als 20 junge Menschen sitzen dicht an dicht in einem Übungsraum der Uniklinik Charité in Berlin-Mitte, auf den langen Tischreihen liegen mehrere ovale grünlich-gelbe Früchte und allerlei OP-Werkzeug.

Die Medical Students for Choice (MSFC) Berlin haben zum Papaya-Workshop geladen. An den Früchten üben sie Schwangerschaftsabbrüche mit der Absaugmethode. Warum gerade an Papayas? Sie sind günstig, haben in etwa die Form eines ...