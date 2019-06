Mit Elektroautos allein werden die Klimaziele nicht erreicht. Foto: Visum/Werner Bachmeie

Die IG Metall mobilisiert nicht alle Tage ihre Mitglieder zu einer Großdemonstration nach Berlin. Die Lage ist ziemlich ernst, oder?

Die Metall- und Elektroindustrie steht vor extremen Umbrüchen. Es muss endlich ein umfassender Plan her, wie die Mobilitäts- und Energiewende sozial und ökologisch gestaltet wird. Denn sonst verfehlen wir die Klimaziele, und Arbeitsplätze in Deutschland sind in Gefahr. Abwarten ist keine Option.

Wie stellt sich dieser Umbruch konkret im Betrieb für die Beschäftigten dar?

Aus unserer Betriebsbefragung wissen wir: Mehr als die Hälfte der Betriebe geht von einem Beschäftigungsrückgang aus, besonders im Automobilbereich. Hier könnten 150 000 Stellen verloren gehen. Allein durch die Digitalisierung werden 1,5 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland bis 2035 neu definiert - die werden nicht wegfallen, aber sich massiv verändern. Etwa wenn man anhand von Daten Maschinen vorausschauend instandhalten...