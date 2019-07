Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde eine 33-Jährige, die mit einem elektronischen Roller unterwegs war, nach einem Sturz im Stadtteil Friedrichshain von einem Kleintransporter überrollt. Sie kam mit mehreren gebrochenen Knochen in eine Klinik. Warum die Frau auf der Singerstraße zu Fall kam und gegen ein geparktes Auto stieß, war zunächst unklar. Eine weitere E-Scooter-Fahrerin zog sich bereits am vergangenen Donnerstagvormittag einen offenen Bruch am Unterschenkel zu. Die 26 Jahre alte Touristin stieß in der Friedrichstraße in Mitte seitlich gegen einen Lastwagen. Nach Polizeiangaben war es höchstwahrscheinlich der erste bekannte schwere Unfall mit einem E-Scooter in Berlin.

»Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Unfälle werden wir gemeinsam mit der Polizei die Lage...