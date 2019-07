Ortstermin mit Stadtarchäologe Joachim Müller und Oberbürgermeister Steffen Scheller (2. u. 3.v.l.) Foto: Stadt Brandenburg/Havel

Stimmt es eigentlich, dass der viel gerühmte Theodor Fontane (1819-1898) beim Verfassen seiner »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« einen Bogen um die großen Städte gemacht hat? Fühlt sich deshalb Brandenburg an der Havel, historisch die Wiege der Mark, im Fontane-Jahr, in dem sich das ganze Land im Glanz des 200. Geburtstags des großen Schriftstellers und Journalisten sonnt, an den Rand gedrängt? Surft sie gar nur so en passant auf der »Fontane.200«-Welle? Wohl kaum.

Jedenfalls haben sich die Akteure der örtlichen Tourismus- und Kulturszene dazu etwas einfallen lassen. Die Havel-Stadt gehört ja der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen im Land an, die sich 2019 auf Spurensuche begibt: Wie kann man sich Fremdenverkehr und Reisen zu Fontanes Zeit vorstellen? Was ist geblieben von den damals angesagten Sehenswürdigkeiten, Landschaften und auch den Wirtshäusern? Was ist geworden aus den Reiserouten, die damals, wenn n...