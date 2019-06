Düsseldorf. In der SPD läuft nach den Worten des nordrhein-westfälischen Landtagsfraktionschefs Thomas Kutschaty eine breite Diskussion über künftige Themenschwerpunkte. »Natürlich diskutiert man in einer Partei mit über 100 000 Mitgliedern (...), was ist der richtige Weg?«, sagte er im »WDR Morgenecho«. Die Partei sei hier aber schon »ziemlich gut auf Kurs«. Auf die Frage nach einer Doppelspitze sagte er, es sei eine ganz große Chance, dass zum ersten Mal in einem breiten Verfahren die Mitglieder darüber bestimmen könnten. »Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass eine Doppelspitze zukünftig auch die SPD führt.« dpa/nd