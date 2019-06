Stralsund. Ein Reh hat am Samstag auf Rügen einen Verkehrsunfall mit drei Verletzten verursacht. Das Tier sei unmittelbar vor der Rügenbrücke bei Altefähr auf die Richtungsfahrbahn Stralsund der B96 gesprungen, teilte die Polizei mit. Ein Autofahrer musste stark bremsen, ein Transporter fuhr auf. Der Autofahrer und seine Frau auf dem Beifahrersitz sowie der Transporterfahrer wurden leicht verletzt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 50 000 Euro. dpa/nd

